Coronavírus: número de casos confirmados fica estável em 25 no Brasil

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) ficou estável em 25 no país, sem novos pacientes infectados em relação a domingo (8). O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (9), em Brasília.

Além dos pacientes confirmados, foram registrados ainda 930 casos suspeitos, um aumento em relação a ontem, quando o Ministério da Saúde contabilizou 663 pessoas nessa situação. Já os pacientes com infecção descartada pelas autoridades de saúde ficaram em 685.

São Paulo segue liderando, com 16 casos. Além dos episódios no estado, foram identificados três no Rio de Janeiro, dois na Bahia, um no Distrito Federal, um no Espírito Santo, um em Alagoas, e um em Minas Gerais.

Já no tocante aos casos suspeitos, São Paulo também está a frente (322), seguido de Minas Gerais e do Rio de Janeiro (122), Rio Grande do Sul (112) e Bahia (46). No recorte por região, o Sudeste concentra o maior número de pacientes com suspeitas (567), seguido do Sul (188) e Nordeste (96).

Caso mais grave de coronavírus no Brasil

No Distrito Federal, a paciente infectada após uma viagem ao Reino Unido está internada no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). Segundo a Secretaria de Saúde da capital, ela teve uma melhora do quadro respiratório, mas o estado ainda é grave, com síndrome respiratória aguda.

Por:Agência Brasil

