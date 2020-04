Coronavírus: Pará registra 123 casos confirmados, 84 em análise e 1.088 descartados

(Foto:Thigo Gomes / O Liberal) – Governador Helder Barbalho comenta medidas de enfrentamento da covid-19

Com 4 óbitos, o Pará registra 123 casos confirmados de coronavírus. Também são registrados 84 casos em análise e 1.088 casos descartados. O governador Helder Barbalho atualizou os números e comentou as medidas de enfrentamento da covid em comunicado, ao vivo, por meio da TV Cultura e das redes sociais do Governo do Estado, no início da noite desta segunda-feira (06). Confira:

Confira algumas ações que foram decretadas pelo governador para contenção da doença:

– Por um período de 15 dias fica estabelecido:

● proibição de realização de cultos/eventos religiosos presenciais;

● bancos, casas lotéricas, supermercados, farmácias e afins ficam obrigados a distribuir máscaras, higienizar seus equipamentos a cada uso pelos clientes, como, também, oferecer alternativas de higienização para seus clientes;

● todos os estabelecimentos, com atendimento ao público, é obrigado a realizar marcação para filas, com distância mínima de 1 metro para pessoa com máscara e 1,5 para pessoas sem máscara;

● as paradas de ônibus deverão ser demarcadas para filas, com distância mínima de 1 metro para pessoas com máscara e 1,5 para pessoas sem máscara;

● fechamento de praias, igarapés, balneários, clubes e similares;

● fica proibido o território do Estado, pelo prazo de 60 dias (a partir do dia 06 de abril), o corte de serviço residencial de acesso à internet;

● durante os feriados da Semana Santa e Tiradentes fica vetada a saída intermunicipal (a partir do dia 06 de abril), por meio rodoviário e hidroviário, com exceção do transporte entre Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides;

● Os órgãos de segurança pública, bem como aqueles responsáveis pela fiscalização dos serviços públicos, estão autorizados a aplicar sanções previstas em lei relativas ao descumprimento do decreto, de maneira progressiva:

* advertência;

* multa diária de ate R$ 50.000;

* embargo e/ou interdição de estabelecimentos;

O Governo do Estado contratou nova gestão para o Hospital Regional de Tucuruí. A unidade será reformada com recursos do licenciamento ambiental da Eletronorte. O governador também autorizou o envio de cinco novas UTIs e a instalação de 20 leitos isolados para pacientes do novo coronavírus na região.

Por:João Thiago Dias

