Coronavírus: Pará tem uma morte 41 casos confirmados, 83 em análise e 857 descartados

Dentre os casos confirmados, tem um óbito de uma idosa de 78 anos em Santarém(Foto:Reprodução)

O Pará tem 41 casos confirmados de convid-19, segundo o balanço das 18h desta quarta-feira (01), divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). Também há o registro de 83 em análise e 857 descartados. Dentre os casos confirmados, tem um óbito de uma idosa de 78 anos em Santarém. Os números foram comentados pelo governador do Pará, Helder Barbalho, ao vivo, por meio da TV Cultura. Confira:

Durante o comunidade, Helder Barbalho lamentou profundamente o primeiro óbito por causa do coronavírus no Pará, que ocorreu em Alter do Chão, Santarém, e foi divulgado nesta quarta-feira. A vítima foi uma idosa de 87 anos, que morreu no dia 19 de março.

Ela se encontrava acamada em domicílio há dez anos e teve contato com pessoas vindas de fora do Pará. A amostra foi coletada e o exame foi realizado em laboratório privado e somente foi notificado à secretaria municipal de saúde de Santarém após o óbito. Informada, apenas no dia 25 de março, a Sespa conduziu inquérito epidemiológico e concluiu por validar o óbito por Covid-19.

Helder disse que o Governo Estadual tem preservado a identidade pacientes, mas, diante da postagem de um familiar que nega a morte da idosa, foi necessário divulgar, por meio do twitter da Sespa, o resultado do exame que atesta covid-19 e a declaração de óbito.

“A minha solidariedade aos familiares da vítima de Santarém. Dizer que todos nós estamos entristecidos, porque todo o trabalho que estamos fazendo é para evitar que vidas se percam em face a essa luta”, comentou o governador. “Pelos relatórios, esta senhora já tinha problemas de saúde e estava acamada há dez anos. E os familiares tiveram contato com pessoas de fora”, completou.

Dizer que há o primeiro óbito no Pará é extremamente doloroso para todos nós. Ninguém deve festejar nem exaltar-se ao momento em que temos uma vida perdida. Isso é derrota para todos nós. Independentemente se ela tinha 87 anos, a vida dela era tão importante quanto a de qualquer outro cidadão. E não esperem que eu vá omitir informação da população. Não esperem que eu falte com transparência nem pactuar com subnotificação”, destacou o governador.

Ao todo, estão confirmados 41 casos, contando com este óbito. Eles estão divididos em onze municípios: Belém (25), Ananindeua (7), Marituba (1), Castanhal (1), Barcarena (1), Abaetetuba (1), Itaituba (1), Marabá (1), Parauapebas (1), Tucuruí (1) e Santarém (1). Também estão registrados 83 casos em análise e 857 casos descartados. A atualização foi registrada às 18h.

Apenas nesta quarta-feira, a Sespa confirmou sete novos casos, contando com o óbito. Às 11h09, foram divulgados os seguintes casos: mulher, 19 anos, de Belém, que veio de São Paulo; homem, 31 anos, de Belém, profissional de saúde; mulher, 25 anos, de Ananindeua, que esteve na Europa. Às 11h11, os outros três: mulher, de 33 anos, de Belém, caso em investigação; mulher, de 41 anos, de Barcarena, profissional de saúde; mulher, de 47 anos, de Belém, que relata contato do paciente positivo.

De acordo com o titular da Sespa, Alberto Beltrame, que também participou do comunicado, seguem as recomendações de prevenção. “Fechamento de shopping centers, por tempo indeterminado, proibição de eventos com mais de cem pessoas. Não é o momento de afrouxar qualquer medida de isolamento e distanciamento social, por mais que haja informação contraditória a nível federal”, frisou.

“O isolamento vertical não á adequado. Isolar apenas idosos e pessoas com doenças crônicas não é suficiente. É importante manter o isolamento horizontal, ou seja, todas as pessoas precisam manter o distanciamento. Porque os jovens podem levar o vírus para dentro de casa”, reforçou o secretário da Sespa.

Quase no fim do comunicado, Helder Barbalho informou que o Governo do Estado não é a favor a redução da oferta de transporte coletivo nos municípios do Pará. “É extremamente preocupante. Neste momento, restringir o número de ônibus para pessoas que precisam e dependem de transporte coletivo é obrigar a concentração de pessoas no transporte coletivo. É hora de descentralizar, ofertando o maior número de serviço de ônibus”.

“O Governo do Estado tomou, nesta quarta-feira, uma medida de fazer expediente para a Prefeitura de Belém pela decisão de suspender o BRT. Entendemos que não é hora de diminuir a oferta de ônibus para a população. É hora de manter a oferta, mesmo que tenha caído o número de passageiros. Se caiu, evita a concentração em um mesmo veículo”, finalizou Helder.

Caso Juruti

O governador e o titular da Sespa, Alberto Beltrame, informaram que deu negativo para convid-19 o resultado do exame de um óbito da madrugada desta quarta-feira no município de Juruti. Trata-se d eum homem de 60 anos que estava no hospital municipal de município, região paraense do Baixo Amazonas.

Ele esteve em Manaus (AM), o estado com mais casos da doença no Norte do Brasil. Estava internado desde a semana passada, inicialmente sob suspeita de pneumonia, mas a condição de saúde agravou rapidamente nesta terça (31).

Por:ORM/João Thiago Dias

01.04.20 18h36

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...