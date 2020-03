Coronavírus: Secretaria de Meio Ambiente (SEMMA-NP) suspende atendimento

O Secretario de Meio Ambiente de Novo Progresso , Juliano Cesar Simionato, declarou nesta segunda-feira (24) que assinou um comunicado interno determinando que suspendeu o atendimento presencial na unidade até dia 31 de março e pode ser estendido. O comunicado atende ao decreto 013/2020 do Prefeito Municipal que adota medidas de enfrentamento a pandemia do coronavirus (covid-19) no Município de Novo Progresso.

Segundo o Secretário , a restrição atinge apenas os atendimentos presenciais na sede da SEMMA-NP o atendimento virtual será mantido através do telefone (WhatsApp) (93) 98122 3620.

Leia Comunicado

