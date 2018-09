Coronel Osmar tem candidatura ao Senado indeferida pelo TRE

(Foto: Divulgação) – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) indeferiu a candidatura do Coronel Osmar do Partido Democrático Trabalhista (PDT) nesta terça-feira (18). Segundo informações do TRE, o candidato não cumpriu com todos os requisitos necessários para se candidatar ao cargo.

No site do TRE, a situação do mesmo consta como “indeferido com recurso”. O nome do Coronel Osmar vai aparecer nas urnas, porém, até o momento, os votos não serão considerados.

O candidato ainda poderá entrar com um recurso contra a decisão.

(Com informações do TRE)

