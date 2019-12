Corpo carbonizado em pneus é achado em Marabá

Corpo é analisado na cena (Foto:Reprodução/Evangelista Rocha)

Vítima, ainda não identificada, seria do gênero masculino

Um corpo completamente carbonizado foi achado nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (18) em um terreno em Marabá, sudeste paraense. O cadáver estava perto de pneus, também queimados, e cercado por cinzas. Até o momento, não foi possível identificar de quem seria o corpo, e o caso segue sob investigação.

Segundo a Polícia Civil de Marabá, o cadáver foi achado pela manhã, por volta de 7h, em uma área que era usada para a prática de motocross, perto do 1º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, do Exército Brasileiro. A área, que tem acesso pela rodovia BR-230 (Transamazômica) é um descampado sem grande circulação de pessoas, e por isso, acredita-se que o cadáver calcinado estivesse ali há algum tempo.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves identificou marcas no crânio ainda no local, mas análises mais detalhadas seguem sendo feitas no laboratório. A vítima ainda estava amarrada, e pode ter sido morta antes de ter o corpo queimado. O cadáver estava trajando uma calça ou bermuda na parte inferior do corpo, e uma jaqueta com o símbolo do Governo do Estado. Esse detalhes levam a polícia a crer que a vítima era do sexo masculino.

A equipe da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil esteve no local e ouviu alguns moradores e pessoas que circulam pela região, na tentativa de elucidar o caso. Contudo, até o momento, o corpo não teve uma identificação formal e nenhum suspeito de ter envolvimento no caso foi detido.

Por:O Libral

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...