Corpo coberto com lona é encontrado às margens de rodovia em Novo Progresso

Um corpo foi encontrado na manhã deste sábado (18) as margens da rodovia BR-163 distante 5 quilômetros da cidade de Novo Progresso, as margens direita sentido Novo Progresso /Mato Grosso.

A Guarnição da Policia Militar comandada pelo sargento Rilton e composta pelo cabo Batista e cabo Ricardo, foram acionados via central de rádio, após uma moradora da cidade ter informado que havia avistado um corpo nas margens da BR 163 a cinco ( 5 ) quilometros da cidade.

A Guarnição comunicou o fato a polícia civil e se deslocaram até o local e foi averiguado que se tratava de um homem que estava em estado de decomposição e com a cabeça esquelética e com uma lona preta por cima; o homem se encontrava com uma calça jeans escura e uma camisa escura de meia, e uma botina preta, o corpo foi liberado pela PCPA de novo progresso para a funerária encaminhar para o hospital municipal para providências, a indícios e hipótese de execução homicídio… O Corpo foi encontrado próximo a entrada da fazenda “Florentino”.

O corpo apresentava sinais de decomposição.

Da Redação Jornal Folha do Progresso com informações da Sargento Rilton da Policia Militar com fotos.

