Corpo de adolescente de 14 anos é achado flutuando no Rio Parauapebas

Rio dá nome ao município (Foto:Reprodução/Prefeitura de Parauapebas)

Dois adolescentes que foram tomar banho no local teriam achado o corpo

O corpo de um adolescente de 14 foi encontrado boiando nas águas do Rio Parauapebas, no município de mesmo nome, no final da tarde deste domingo (16). O rapaz estava com corpo já em decomposição, com ferimentos no pescoço, e foi achado por outros adolescentes que foram nadar no local. A Polícia desconfia de morte violenta, com o corpo sendo desovado no rio.

O jovem estava desaparecido desde sábado (15), segundo a mãe, que foi quem reconheceu o cadáver. O corpo foi retirado do rio por dois adolescentes, que acharam o corpo em um trecho do rio que passa pelo bairro Califórnia, o que não foi aprovado pelas forças policiais. Após a chegada das Polícias Civil e Militar, ninguém se apresentou como autor do resgate irregular do corpo, que já estava na margem do rio.

Segundo o sistema da polícia, o adolescente tinha conflitos com a lei, pois fora autuado em março de 2019 por porte ilegal de arma de fogo. A polícia segue tentando determinar a causa exata da morte e identificar qualquer pessoa que possa ter tido envolvimento com o desaparecimento do jovem.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...