Corpo de adolescente de 16 anos é encontrado às margens de rio em Marabá, no PA

(Foto:Reprodução) – Vítima apresentava marcas de tiros de arma de fogo, segundo Polícia local.

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado às margens do rio Itacaiúnas em Marabá, sudeste do Pará, no fim da tarde da última segunda (25). De acordo com a Polícia Militar local, vítima apresentava marcas de tiros de arma de fogo.

O corpo foi encontrado por volta das 16h e o local foi isolado pela Polícia. O Centro de Perícias Renato Chaves foi acionado.

O G1 solicitou mais informações à assessoria de Polícia, mas ainda aguardava retorno até a publicação da matéria.

Por G1 PA — Belém

