Corpo de adolescente de 17 anos é encontrado em área de mata em Marituba

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (04) em uma área de mata em Marituba, município da Região Metropolitana de Belém.

O corpo foi achado pouco antes do meio-dia por familiares do rapaz, que acionaram o 21ª Batalhão de Polícia Militar (BPM). Segundo as informações iniciais das autoridades, o jovem foi sequestrado no dia anterior e deve ter sido morto em um caso de “acerto de contas”.

Chegando ao local onde o corpo foi achado, no bairro Dom Aristides, os PMs confirmaram a informação e solicitaram a presença da Polícia Civil, que por sua vez acionou o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Segundo informações da Polícia Civil no local, o corpo seria de um jovem de 17 anos que foi levado por homens em um carro no dia anterior. Familiares do rapaz contaram que, por volta das 8h de quarta-feira (03), o rapaz foi sequestrado perto da rua da Colônia, e desde então, seguida desaparecido. A família procurou a Polícia para comunicar o caso, e as buscas por ele começaram na tarde do mesmo dia.

Na manhã de hoje, uma ligação anônima para o pai da vítima informou o local onde o corpo do rapaz foi desovado, jogado em um braço de rio. O corpo tinha ferimentos de arma de fogo. Ainda de acordo com a Polícia, uma possível ligação do jovem com drogas ilícitas pode explicar a motivação do crime, mas a hipótese ainda está sendo investigada. Com base nesses relatos, a polícia se concentra em identificar alguém que tenha tido envolvimento com o crime.

