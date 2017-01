Corpo de adolescentes é encontrado em matagal

Desaparecido desde sábado (21), um adolescente de 17 anos foi encontrado na manhã de ontem, dentro de um matagal em Benevides, Região Metropolitana de Belém. Detalhe: seu corpo já estava em estado de decomposição. De acordo com informações preliminares de peritos criminais, o adolescente foi conduzido ainda vivo por cerca de 1,3 km, para dentro da mata até ser executado a tiros. A motivação para o crime ainda é desconhecida.

Segundo a mãe da vítima, o jovem havia saído de casa por volta de meio-dia, no sábado (21), informando que iria jogar futebol, mas, já pela parte da noite, ainda não havia retornado para casa. “À tarde chegaram a vê-lo”, informou ela, bastante abalada. Ela relatou que foi somente na manhã de segunda-feira (23) que começaram a procurá-lo com a ajuda do Corpo de Bombeiros, e isso por volta das 14h. “Eles iriam retornar hoje (ontem) de manhã, mas moradores daqui mesmo foram logo hoje cedo e encontraram meu filho”.

A bicicleta do jovem estava no meio da mata, o que apontava que o caminho estava certo. Então um forte cheiro os ajudou a localizar o corpo. Policiais militares foram acionados. Junto com equipes de remoção e perícia criminal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

O grupo andou por meia hora e venceu os 1,3 quilômetros até onde estava o cadáver. A mata, até lá, era fechada e cheia de obstáculos. Segundo o perito criminal Jadir Ataíde, a vítima foi executada a tiros, possivelmente disparados por espingarda.

Não foi possível contabilizar quantos disparos a vítima recebeu, por conta do estado do corpo, mas lesões por arma de fogo foram encontradas na cabeça, pescoço, pernas e braços, indicando tentativa de defesa. Ainda segundo o perito, há fortes indícios de que a vítima foi conduzida até o local para morrer.

