Corpo de Agildo Ribeiro será velado neste domingo, no Rio

O corpo do humorista Agildo Ribeiro, que morreu no sábado (28) aos 86 anos no Rio, será velado a partir das 10h deste domingo (29) na capela 1 do Memorial do Carmo, no Caju. A cremação está prevista para as 15h.

Agildo faleceu em casa, no Leblon, por causa de problemas cardíacos, dois dias depois de comemorar aniversário. Às 16h10 deste sábado, um carro de funerária saiu do prédio com o corpo do humorista. Durante a tarde, Marcelo Galvão, um dos filhos de Agildo, esteve no condomínio.

O síndico contou à GloboNews que o ator ainda conseguiu ligar para a portaria quando começou a passar mal.

Vida e obra

Agildo da Gama Barata Ribeiro Filho nasceu no Rio em 26 de abril de 1932. O pai dele participou das revoluções de 1930 e 1932 e da intentona comunista. Agildo foi educado em colégio militar e chegou a trabalhar como telefonista.

Em seis décadas de carreira, criou vários personagens – alguns com bordões que ficaram famosos – e seu rosto se tornou um dos símbolos do humor no Brasil.

Agildo fez parcerias memoráveis com Paulo Silvino e Jô Soares. Doutor Babaluf foi um dos personagens políticos do humorista que ficou mais famoso.

Chamado de “capitão do riso”, Agildo começou como ator no rádio, mas seu reconhecimento veio com os trabalhos cômicos na televisão. “Virou hábito: eu abro a boca e todo mundo ri. Eu nasci para ser artista”, declarou o ator em uma entrevista.

Seu passaporte para a televisão foi em 1957, com o personagem João Grilo, protagonista da peça “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna. Também atuou na companhia do ratinho Topo Gigio, personagem de um programa infantil de sucesso na TV no início da década de 1970.

Participou da inauguração da TV Globo, onde trabalhou na adaptação para as telas do humorístico “Balança, mas não cai”, dirigido por Lúcio Mauro.

Em “Planeta dos homens” (1976), deu vida ao personagem Aquiles Arquelau, um professor de mitologia apaixonado pela atriz Bruna Lombardi e que chamava o mordomo de “múmia paralítica”. Agildo também participou da “Escolinha do Professor Raimundo” (1999) e do “Zorra Total” (1999).

Em 1982, o humorista teve seu próprio programa: “Estúdio A… Gildo”. Uma das últimas aparições do ator na televisão foi em um episódio especial de “Tá no Ar: a TV na TV”, da Rede Globo, que homenageou grandes nomes do humor.

No cinema, Agildo autou em mais de 30 filmes. “Casa da Mãe Joana” (2008) e “O homem do ano” (2003) foram os trabalhos mais recentes dele na tela grande.

Na infância, Agildinho, como era conhecido, se inspirava na realidade para fazer graça. As imitações que ele fazia dos professores eram um sucesso entre os colegas de escola.

Em março de 2018, o ator foi homenageado no Prêmio do Humor, evento idealizado e apresentado por Fábio Porchat.

Em 2012, Agildo Ribeiro descobriu que tinha um filho, na época, com 47 anos. Marcelo Galvão é de uma relação de Agildo em 1965. Em um encontro com o rapaz durante o programa “Fantástico”, em 2013, o ator descobriu também que era avô de uma menina.

O humorista foi casado cinco vezes. Entre as esposas, estão as atrizes Marília Pera e Consuelo Leandro. Seu último casamento foi com a atriz e bailarina Didi Barata Ribeiro. Os dois ficaram juntos por 35 anos. Didi morreu em 2009.

