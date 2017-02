Corpo de bebê aparece boiando no lago do Parque Ibirapuera

GCM teria visualizado corpo e acionado os bombeiros para remoção. Bebê estava com cordão umbilical, mas polícia não soube informar se era feto.

Corpo de bebê apareceu boiando no lago do Parque Ibirapuera na manhã desta segunda-feira (27), na Zona Sul de São Paulo, informaram policiais do 27º distrito policial do Campo Belo (Foto: Will Soares/G1)

O corpo de um bebê apareceu boiando no lago do Parque Ibirapuera na manhã desta segunda-feira (27), na Zona Sul de São Paulo, informaram policiais do 27º DP, no Campo Belo.

Segundo Heraldo Guiaro, diretor do Parque Ibirapuera, o bebê foi encontrado por vigilantes do parque por volta das 7h40 nas imediações do portão 10, próximo ao Monumento às Bandeiras, na Avenida Pedro Álvares Cabral.

A assessoria de imprensa da Polícia Militar recebeu o chamado por volta das 9 horas e informou que uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) acionou os bombeiros para a remoção do corpo.

Os policiais retiraram o corpo da água, que estava dentro de uma sacola, e constataram que se tratava de uma menina que ainda estava com cordão umbilical, de acordo com Guiaro.

Ele acredita que o bebê tenha sido lançado ao lago a partir da área externa e informou que embora exista uma câmera de segurança no local, as imagens podem não ter sido captadas por conta das árvores.

Um funcionário disse que o corpo chegou ao IML Oeste às 12 horas. No horário, não havia familiares do bebê no local.

O caso foi registrado no 27º DP do Campo Belo.

