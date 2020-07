Corpo de Bombeiros bate em capivara quando ia socorrer caminhonete que bateu em anta

Caminhonete capotou e condutora ficou ferida (Foto:Reprodução)

Uma condutora de 46 anos ficou ferida após colidir o veículo que conduzia em uma anta e acabar capotando na noite de sexta-feira (10), na BR-419, em Anastácio.

De acordo com as informações da ocorrência, a mulher conduzia um veículo Mitsubishi Pajero, sentido a Nioaque, quando atropelou a anta que estava na rodovia. Com o impacto, o veículo saiu da pista e capotou.

O socorro foi acionado e durante deslocamento a viatura dos bombeiros chegou a colidir em uma capivara. Conforme as informações, a colisão não foi grave e o socorro continuou o trajeto até o acidente.

Quando a equipe dos bombeiros chegou no local, a vítima já estava fora do carro e sendo amparada por populares. Ela estava consciente e orientada, com escoriações e reclamava de dores no tórax. A mulher foi levada ao pronto socorro, onde foi deixada para cuidados médicos. O carro teve perda total.

