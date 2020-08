Corpo de Bombeiros Militar do Pará lança Operação Fênix 2020

Em 2019, o CBMPA realizou a Operação Verão 2019 em conjunto com o Exército brasileiro – (Foto:Jader Paes / Agência Pará)

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará se deslocará para os territórios com os maiores índices de incêndios florestais, de acordo com dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). A ação quer eliminar os focos de incêndio e preservar as áreas de mata. O trabalho terá a atuação de bombeiros especialistas no combate a incêndios florestais.

A primeira fase da Operação Fênix 2020 será de 10 a 25 de agosto de 2020 (16 dias); a segunda, de 25 de agosto a 9 de setembro de 2020 (16 dias). Em 31 de agosto, uma reunião avaliará os resultados dos trabalhos para decidir sobre a continuidade da Operação.

Em 2019, o CBMPA realizou a Operação Verão 2019 em conjunto com o Exército brasileiro, nos meses de agosto e setembro.

