Corpo de carreteira “Diana Oliveira” foi sepultado em Novo Progresso

Diana Oliveira Anderson ,morreu em acidente na rodovia BR 163 no municipio de Trairão ,sudoeste do estado do Pará. O Velório aconteceu na Câmara Municipal em Novo Progresso.

De acordo com informações , o caminhão um DAF 510 branco ,que ela dirigia saiu da pista para evitar uma colisão com outro caminhão, acabou colidindo com a vegetação. A motorista foi socorrida com vida mas não resistiu os ferimento e morreu no hospital da cidade de Trairão.

Sepultamento

Foi sepultado na manhã desta terça-feira (16), no Cemitério Municipal de Novo Progresso, o corpo da carreteira “Diana Oliveira Anderson,de 45 anos”, vítima fatal de um acidente com carreta que dirigia na rodovia BR 163 no Pará.

O acidente aconteceu na manhã de ontem (15), na região próxima ao posto de combustivel Ypé.

Leia Também:Mulher morre após acidente na rodovia BR 163 na cidade de Trairão no Pará

Com mais de cinco anos de experiência, a motorista conduzia uma das carretas da empresa Comando Diesel Transportes e Logística Ltda, foi moradora de Novo Progresso onde estudou na Escola Estadual de Ensino Médio Waldemar Lindermayer, tinha mudado para a cidade de Sorriso (MT), familiares ainda residem em Novo Progresso.

Caminhão ficou destruído;

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...