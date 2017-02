Corpo de Dona Marisa Letícia é cremado em São Bernardo do Campo

Cerimônia aconteceu no Cemitério Jardim da Colina e terminou por volta das 17h40 deste sábado

Foto Reuters / Nacho Doce- O corpo da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva foi cremado neste sábado (4), em São Bernardo do Campo, em São Paulo. A cerimônia de cremação, reservada à família, aconteceu no Cemitério Jardim da Colina e terminou por volta das 17h40.

De acordo com o G1, Luiz Inácio Lula da Silva se despediu do público que aguardava do lado de fora antes de deixar o local.

O velório de Marisa Letícia ocorreu no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo.

