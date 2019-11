Corpo de engenheira que morreu com um tiro na cabeça após perseguição no MT é enterrado no Paraná

Julia Barbosa de Souza, de 28 anos, era passageira da caminhonete dirigida pelo namorado dela em Sorriso — Foto: Instagram/Reprodução

Sepultamento do corpo de Julia Barbosa de Souza foi realizado na manhã desta segunda-feira (11), no cemitério municipal de Bela Vista do Paraíso, no norte do estado.

O corpo da engenheira agrônoma Julia Barbosa de Souza, que foi morta ao ser atingida por um tiro na cabeça dentro de uma caminhonete em Sorriso, no Mato Grosso, foi enterrado na manhã desta segunda-feira (11), em Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná.

Leia mais:Preso assassino de agrônoma; ‘perseguiu a vítima e atirou’; no MT

Segundo informações da Polícia Civil e da Polícia Militar, a jovem, que tinha 28 anos, estava com o namorado em uma caminhonete. O veículo onde eles estavam foi perseguido após ultrapassar outra caminhonete e alvo de disparos na noite de sexta-feira (8). O tiro atingiu a cabeça de Julia Souza.

O delegado responsável pelo caso, André Ribeiro, afirmou que não houve discussão entre a vítima e o suspeito e que Jackson teria ficado com raiva da lentidão no trânsito.

O sepultamento de Julia Barbosa de Souza foi realizado às 10h desta segunda-feira no cemitério municipal São João Batista.

Por G1 PR

11/11/2019 12h00

