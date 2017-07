Corpo de estivador é encontrado nas águas do Rio Tapajós em frente à Orla de Santarém

O estivador de 33 anos, não retornou para casa na noite de domingo. Mas a família não imaginava que ele pudesse ter morrido por afogamento.

O Corpo de Bombeiros resgatou das águas do Rio Tapajós, em Santarém, oeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (17), o corpo de Edvan Santos, 33

anos, que trabalhava como estivador na Orla da cidade há três meses. A vítima estava desaparedida desde a noite de domingo (16), por volta das 18h.

Segundo informações repassadas ao G1 por uma prima da vítima, Edilene Santos, a família estranhou o fato de Edvan não ter retornado para casa à noite, como sempre fazia. Mas ninguém imaginou que ele pudesse estar morto.

Tenente Albert Corrêa, do 4º GBM (4º Grupamento de Bombeiros Militar), informou que os bombeiros foram acionados na manhã de hoje juntamente com o IML para fazer a remoção do corpo e que não foi verificada nenhuma lesão, o que indica que a causa mais provável da morte é afogamento.

O corpo de Edvan foi levado para exame no Instituto Médilo Legal e deve ser liberado no início da tarde para que os familiares da vítima façam o velório que ocorrerá na casa da mãe do estivador, no bairro do Livramento.

Fonte: G1 Santarém.

