Corpo de flanelinha aparece boiando no Ver-o-Peso

O corpo de um homem foi encontrado boiando no começo da tarde desta sexta-feira (6) na Baía do Guajará, próximo ao Complexo do Ver-o-Peso, no bairro do Comécio, em Belém. Andrinho de Lima Pantoja, de 21 anos, trabalhava como flanelinha no entorno da feira e era morador de rua.

Ainda não há maiores informações sobre as circunstâncias da morte.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Instituto Médico Legal e da Polícia Militar estão no local.

