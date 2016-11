Corpo de funcionário soterrado em silo é encontrado pelos Bombeiros

O corpo de Rogério Evangelista de Souza de 28 anos foi encontrado pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros de Tangará da Serra no final da tarde desta sexta-feira (25), por volta das 17h.

O desmoronamento de dois silos de ração de uma empresa localizada na MT-358, em frente ao Posto dos Caminhoneiros, aconteceu na manhã de ontem. Segundo informações, o funcionário Rogério, realizava a limpeza dos silos por volta das 8h30, quando o acidente aconteceu.

De acordo com Coronel Barbosa do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para socorrer a vítima que foi soterrada pelos grãos. “Fomos acionados assim que aconteceu esse desastre e de imediato deslocamos para cá. Começamos as buscas, haja vista que os funcionários mencionaram a possibilidade de um outro funcionário ter sido vítima. Em consequência disso, diante da tragédia e do peso do silo, tivemos que acionar o guincho e máquinas. Depois de algum tempo de operação para retirar os escombros, infelizmente foi constatado o óbito do funcionário. Acionamos a POLITEC para fazer os procedimentos e depois liberar o corpo”, disse.

Segundo Tenente Sabino do Corpo de Bombeiros, foram cerca de nove horas de buscas pela vítima que estava soterrada embaixo dos escombros. “Era um silo de armazenamento de grãos. Ao final da tarde foi confirmado que o corpo estava embaixo da parte metálica do silo que veio a ceder. O serviço do Corpo de Bombeiros foi realizado com segurança. Agradecemos o apoio de toda a equipe que esteve juntamente com o Corpo de Bombeiros nessa retirada”.

Fonte: Radio Pioneira

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...