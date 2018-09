Corpo de garimpeiro soterrado é encontrado quase 24 horas após acidente no Água Branca

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Corpo do garimpeiro identificado como Jamaica, uma das vítimas de soterramento no garimpo Água Branca, em Itaituba, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (31), por volta das 16h, exatamente 22 horas após o acidente, segundo moradores da comunidade.

You May Also Like