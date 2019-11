O corpo do apresentador e familiares chegaram ao Brasil em um voo no aeroporto de Viracopos (Foto:© Divulgação / RecordTV)

Corpo de Gugu chega ao Brasil para velório

Nesta quinta-feira (28), o corpo de Gugu Liberato chegou em um voo ao aeroporto de Campinas, em São Paulo, e seguiu para a preparação para o velório, que será na Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir das 12h.

Segundo informações do site ‘G1’, a administração do Viracopos informou que os familiares de Gugu, entre eles a mãe de 90 anos, esposa e os três filhos, passaram pela imigração e foram direcionados a uma área reservada onde aguardaram a liberação da urna com o corpo do apresentador.

O corpo será levado direto para a Assembleia Legislativa no carro funerário, acompanhado por três viaturas da Polícia Militar Rodoviária, com trajeto pela Rodovia dos Bandeirantes.

A cerimônia, que será aberta ao público, deve começar por volta das 12h desta quinta e terminar às 10h da sexta-feira (29). O corpo de Gugu será velado em caixão aberto.

Gugu Liberato sofreu um acidente em sua casa na Flórida, nos Estados Unidos, na quarta-feira (20) após uma queda de quatro metros de altura. Ele subiu no forro da residência para tentar trocar o filtro do ar-condicionado quando pisou em uma parte do forro feita de gesso, que cedeu. O artista foi levado para o hospital, ficou em observação, mas não resistiu.

