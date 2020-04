Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em rio

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Familiares da vítima acionaram a polícia logo que desapareceu, pediram ajuda nas redes sociais e nenhuma informação sobre o paradeiro de Armando. Na tarde desta segunda-feira (06), populares encontraram um corpo boiando nas proximidade da praia do rio curua, ao ser resgatado identificaram como sendo de Armando Paulo Pich. Familiares do morador confirmaram a identificação. A família ainda não divulgou o local do sepultamento.

O corpo de Armando Paulo Pich, popularmente conhecido como CHICO , de 57 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (06), boiando nas águas do rio Curua em Castelo de Sonhos, distrito de Altamira. Armando estava desaparecido desde o dia 31 de março depois de sair de casa,localizada no distrito de Castelo de Sonhos município de Altamira, Armando estava doente em tratamento. Populares chegaram avisar que ele foi visto foi visto bebendo em um bar na área comercial de Castelo de Sonhos na ultima sexta-feira (03).

