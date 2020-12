Corpo de homem é encontrado boiando no Rio Amazonas, em Santarém

Por G1 Santarém — PA 22/12/2020 12h28 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A informação inicial é de que o corpo estaria boiando na comunidade Pinduri. Equipes do IML ou Corpo de Bombeiros deverão fazer a remoção do cadáver.

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (22) o corpo de um homem boiando no Rio Amazonas. A Capitania Fluvial de Santarém, no oeste do Pará, confirmou a informação à produção de jornalismo da TV Tapajós.

