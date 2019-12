Corpo de homem é encontrado em área de garimpo ilegal dentro de reserva indígena, no PA

O corpo apresentava sinais de esfaqueamento. Vítima foi identificada como Antônio Gilmar de Sousa Silva, 34 anos, natural do Maranhão.

A Polícia Civil investiga o assassinato de um homem no garimpo clandestino em Cumarizinho, zona rural do município de Cumaru do Norte, noroeste do estado. Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (4), o corpo apresentava sinais de esfaqueamento.

A vítima foi identificada como Antônio Gilmar de Sousa Silva, 34 anos, natural de Altamira do Maranhão (MA). O local onde o corpo foi encontrado trata-se de garimpo em reserva indígena. O corpo foi removido e a PC abriu inquérito sobre o caso.

Por G1 PA — Belém

04/12/2019 17h23

