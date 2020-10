Corpo de homem é encontrado em porta-malas do carro do pai

Populares estranharam o veículo e encontraram a vítima no local – (Foto:Reprodução)

O corpo de um homem, identificado como André Freitas dos Santos, 23 anos, foi encontrado dentro do porta-malas de um carro na manhã desta quinta-feira (01), no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima, que estava em regime semiaberto, foi parcialmente degolada. Seu corpo foi reconhecido por uma tatuagem no braço com o nome “Antônio Paixão”. Ele tinha altura mediana, pardo e cabelos escuros e foi encontrado por populares.

Segundo informações da polícia, o carro, um veículo vermelho, estava parado na rua Mariza Mendes e chamou a atenção de pessoas que passavam por perto que, ao checarem o veículo, encontraram o corpo e acionaram as autoridades de segurança. O centro de perícias também foi até o local. Segundo os peritos, a vítima sofreu um corte profundo na jugular que se estendeu por alguns centímetros. Ainda de acordo com a perícia inicial, ele foi assassinado em outro local e apenas desovado no porta-malas.

André estava com as mãos e os pés amarrados e foi abandonado no veículo do próprio pai. Ele respondia por tráfico de drogas e estava no regime semiaberto. A faca usada no crime foi deixada pelos assassinos junto ao cadáver.

A polícia vai investigar o caso. Uma das linhas de investigação será um possível acerto de contas, mas outras hipóteses não serão descartadas.

Por:Redação Integrada com informações do Portal do Holanda

