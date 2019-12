Corpo de homem é encontrado perto de estádio abandonado, em Redenção

Por G1 PA — Belém 22/12/2019 18h20 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil iniciou as investigações e busca informações para tentar identificar a vítima. Segundo o IML, a vítima teria sido assassinada na sexta-feira (20), ou início da madrugada do sábado (21).

Um corpo de um homem foi encontrado às proximidades de um estádio abandonado, no setor Alto Paraná, em Redenção, no sul do Pará. Segundo informações da Polícia Civil divulgadas neste domingo (22), a vítima, ainda não identificada, aparenta ter entre 18 e 20 anos. O corpo apresentava sinais de golpes de faca.

