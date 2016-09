Corpo de Homem morto a facadas na estrada da prainha é sepultado em Mato Grosso

As polícias investigam para saber quem foi o autor do crime e os motivos que levaram para matar o trabalhador.

Parentes disseram a reportagem do Jornal Folha do Progresso que além da esposa, ele deixou duas filhas, uma menina de 4 anos e outra de 16 anos.

A vítima é Joceano Paulo Murari, de 32 anos de idade, ele veio de Sinop (MT) , cidade do Nortão do Mato Grosso.

O homem foi morto a facadas no final da tarde de domingo (17), após sair da prainha em Novo Progresso. Conforme relatos de uma testemunha, Joceano foi interceptado por outro veiculo obrigando a jogar o carro em uma vala, o motorista desceu e lhe desferiu varias facadas atingindo o abdômen, Joceano foi socorrido mas morreu no atendimento do HMNP.

