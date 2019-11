Corpo de homem morto a pauladas é achado na zona rural de São Miguel do Guamá

Cadáver estava jogado em uma área de mata, na comunidade Bela Vista (Foto:Reprodução)

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (11), um corpo sem vida foi achado em uma área de mata na zona rural de São Miguel do Guamá, nordeste do Estado. Somente horas depois, a vítima foi identificada como Angelino de Souza Amaral, e foi constatado que o homem foi morto com golpes de um pedaço de madeira pesado na cabeça.

Segundo a Polícia Civil do município, o corpo foi achado por moradores por volta de 8h, perto do Ramal do Jeju, na comunidade de Bela Vista. O cadáver do rapaz não foi reconhecido pelos moradores do vilarejo, e quando a polícia chegou, nenhum parente do homem estava no local. Foi somente da delegacia que a vítima foi identificada como Angelino, após a polícia se concentrar em identificá-lo e as notícias da morte do homem chegarem a parentes.

Perto do corpo, ainda na área de mata, os policiais acharam um pedaço de madeira sujo de sangue, e o objeto foi recolhido, já que pode ter sido usado como arma para matar o rapaz. Segundo informações de moradores de Bela Vista, na noite anterior, ocorreu uma briga em uma outra localidade de São Miguel do Guamá, onde um homem foi esfaqueado. Os moradores contaram que o homem que foi achado morto estava nessa briga, e acreditam que os casos têm ligação.

A Polícia Civil segue investigando essas hipóteses, e o caso foi registrado na delegacia do município. Até o momento, nenhum suspeito de participação no homicídio foi identificado ou preso.

Fonte>Amazônia 11.11.19 16h50

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...