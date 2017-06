Corpo de Homem morto em Novo Progresso é transladado para Redenção

“Lailton Braga” foi brutalmente assassinado em frente seu filho dentro da sua residência no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso. (Foto Lailton Braga -whatsApp)



O Crime ocorreu no inicio da noite desta quarta-feira (07), quando dois homens adentraram na residência da vitima e disparam vários tiros de pistola, o crime ocorreu na frente do filho de 21 anos, os assassinos saíram e voltaram disparando mais tiros para ter certeza da morte da vitima.

O corpo está sendo neste momento levado de avião para Cidade de Redenção, na região sul do Pará, onde mora a família da vitima. O crime comoveu amigos e sociedade pela brutalidade dos assassinos em matar o pai na frente do filho dentro da residência da vitima. Em fuga os criminosos trocaram tiros com a policia e estão escondidos na mata na região do km 1000 da rodovia Br-163. A motivação do crime ainda é desconhecida, a policia investiga o caso.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

