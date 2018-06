Corpo de homem nú é encontrado em estado de decomposição em Zona Rural de Uruará.

A equipe de plantão da Polícia Civil encontrou na tarde da última quinta-feira (31), um corpo de um homem em avançado estado de decomposição no km 170 Sul, zona rural do município de Uruará, sudoeste do Pará.

O corpo havia sido avistado primeiramente por moradores da região que seguiam em direção a um rio para pescar aproveitando a tarde do feriado de Corpus Christi.

O local onde o cadáver foi encontrado fica a 2 km da rodovia Transamazônica (faixa). Ainda não se pode afirmar o que provocou a morte do homem e o fato será apurado.

Ainda segundo informações policiais, o corpo estava nú, sem qualquer documento ou objetos pessoais e será encaminhado ao IML em Altamira. Ainda não há identificação do mesmo.

