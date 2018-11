Corpo de homem que desapareceu após naufrágio em praia de Itaituba é achado

(Foto: Reprodução) -O corpo de Heinz Neri Müller, de 56 anos, que desapareceu no final da manhã desta quarta-feira (7) no rio Tapajós, em Itaituba, sudoeste paraense, após o naufrágio de uma pequena embarcação, foi encontrado por militares do Corpo de Bombeiros por volta das 15h30 de hoje.

Segundo o portal Giro, de Itaituba, o acidente ocorreu por volta das 11h30, nas proximidades da praia do Furo e da praia do Sapo. Heinz estava pescando junto a um amigo em uma rabeta, mas o barco acabou virando.

O amigo de Heinz conseguiu nadar até as margens do rio e se salvar.

(Com informações do portal Giro)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...