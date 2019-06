Corpo de homem que ficou 15 dias no plástico dentro de casa chega em Novo Progresso

(Foto:Jornal Folha do Progresso)- Segundo a policia ele foi atingido com dois disparos de espingarda ,após necropsia em corpo de homem resgatado distante 140 km na vicinal marajoara – a Polícia Civil irá investigar caso de morte relatada pela esposa do morto.

O corpo de Edvan Costa de 51 anos, foi resgatado pela policia que se deslocou até o local na tarde desta quarta-feira(27), após a esposa da vitima relatar o caso para policia.

Devido a distancia e as péssimas condições da estrada , o retorno aconteceu neta sexta-feira (28), a morte aconteceu a 15 dias a esposa enrolou o corpo no plástico [lona preta] e deixou dentro de casa.

Segundo a policia Edvan foi atingido com dois tiros de espingarda m um no peito e na cabeça da vitima que morreu no local.

Entenda o caso

De acordo com as informações a vitima e esposa eram caseiros da propriedade rural, o acusado prestava serviços ele é conhecido por “Veio” , onde houve uma discussão e Veio disparou contra Edivan que veio óbito no local. Segundo os relatos da esposa da vitima após disparar contra Edvan o acusado entrou na mata e desapareceu.

A esposa disse para policia que preferiu enrolar o corpo no plástico e deixar dentro da casa até aguardar que chegasse alguém para remover, a localidade não tem vizinho e não tinha meio de locomover, foi quando o proprietário da fazenda chegou 15 dias após ocorrido e presenciou o corpo dentro da casa.

O corpo de Edvan foi sepultado no Hospital Municipal pela funerária PAX de Novo Progresso.

A Polícia Civil, através da Divisão de Investigação Criminal, assumiu o caso para investigar se trata-se de homicídio.

