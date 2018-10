Corpo de homem que pulou de ponte em rio de Novo Progresso é encontrado pelos policiais militares

O corpo foi identificado como Sioliney Teixeira Junior de 48 anos, foi encontrado por policiais militares, na manhã desta quarta-feira (10), a cerca de 800 metros do local onde ele pulou da ponte sobre o rio Jamanxim, em Novo Progresso.

De acordo com uma investigadora da Polícia Civil, testemunhas contaram que Sioliny estava atravessando quando um caminhão que trafegava pela mesma via se aproximou e o espaço para não ser atropelado, obrigou o homem a pular, Soliney pode ter morrido ainda na queda , no lugar tem muitas pedras, o corpo de decomposição na cabeça tem marcas profundas, a policia investiga o caso.

Outra hipótese que homem teria cometido suicídio, também pode ser investigada.

O corpo da vitima esta na funerária do município aguardando por familiares.

