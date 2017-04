Corpo de idosa do Pará é transportado por engano para aeroporto de João Pessoa

Os familiares aguardavam para realizar velório na casa onde ela morava e no aeroporto foram informados que o corpo de Iara não estava no voo 3370, que teve escala em João Pessoa, na Paraíba e Brasília (DF), antes de chegar a Santarém, conforme data e horário da companhia aérea.

O corpo de uma idosa, que morreu no Rio de Janeiro, chegou por engano a João Pessoa quando deveria ter ido para a cidade de Santarém, no Pará, na madrugada desta segunda-feira (10).

