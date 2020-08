Corpo de idoso que desapareceu durante viagem de Boim para Santarém é achado em Belterra

Corpo do idoso foi encontrado às margens o Rio Tapajós, em Belterra, no Pará — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Inácio Sousa, 67 anos, foi visto com vida pela última vez por volta das 22h30 do dia 27 de agosto.

Foi encontrado na tarde desta sexta-feira (28), o corpo de Inácio Sousa, 67 anos, que estava desaparecido desde a noite de quinta-feira (27) quando fazia viagem de barco da comunidade de Boim para Santarém, oeste do Pará.

O corpo do idoso foi encontrado nas margens do Rio Tapajós próximo à comunidade Cajutuba, no município de Belterra. A polícia foi comunicada e acionou o Instituo Médico Legal para remoção do corpo para necropsia.

O desaparecimento de Inácio Sousa tinha sido comunicado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros acionado para fazer buscas próximo ao porto de Santarém, onde o idoso tinha sido visto pela última vez por volta das 22h30 do dia 27.

A polícia aguarda o resultado o exame cadavérico que deve indicar a causa da morte de idoso.

Por G1 Santarém — PA

