Corpo de jogador foi devorado por tubarões

Eric Birighitti defendia o time Hastings College (Foto:Reprodução Intagram)

O episódio foi na Austrália

De acordo com jornal The West, o corpo do jogador de Eric Birighitti, que atuou pelo Hastings College, time de futebol universitário de Nevada (EUA), foi encontrado no mar de Twilight Beach, na Austrália. O corpo foi devorado por três tubarões.

A equipe de buscas encontrou o cadáver do atleta, que tinha 21 anos. Segundo a reportagem, Eric Birighitti foi para a Austrália passar as festas de fim de ano. Os companheiros do jogador ainda tentaram salvá-lo, mas ele foi arrastado pela correnteza e sumiu no mar.

