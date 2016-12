Corpo de jogador Lucas Gomes é enterrado após homenagens no Pará

Foi enterrado no final da manhã desta segunda-feira (5) o corpo do jogador Lucas Gomes, na localidade onde ele nasceu, Canindé, zona rural do município de Bragança, nordeste do Pará. Lucas é uma das vítimas do acidente que vitimou jogadores, comissão técnica, diretores e jornalistas que estavam a bordo do avião da companhia Lamia, que caiu perto de Medellín, na Colômbia, onde o time da Chapecoense disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. O acidente deixou 71 mortos.

O corpo do atacante chegou a Belém no começo da tarde de domingo (4) e seguiu recebendo homenagens no trajeto de aproximadamente 220 quilômetros até Bragança, onde residem os pais do atleta.

Familiares, amigos e fãs de Lucas prestaram muitas homenagens ao jogador, que foi velado até o início da manhã desta segunda-feira (5) no ginásio do Senai. Ao final da manhã, o corpo de Lucas Gomes deixou o ginásio e seguiu em cortejo pelas ruas da histórica Bragança, recebendo mais homenagens por todas as esquinas.

Lucas Gomes, 26 anos, era paraense e vivia um de seus melhores momentos no futebol. Depois de defender o Bragantino, Tuna Luso e o São Raimundo, todos do Pará, o atacante ganhou o Brasil. Chegou ao Sampaio Correa, foi negociado com um grupo de investidores do Paraná, jogou no Londrina e alcançou o Fluminense. Na Chapecoense ele sonhava com o título da Copa Sul-Americana, interrompido na madrugada da última terça-feira (29), com a queda do avião.

Por G1PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

