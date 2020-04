Corpo de jovem de 23 anos é encontrado boiando no Rio Curua em Castelo de Sonhos

(Foto:Facebook) – Foi encontrado boiando no rio Curuá o corpo do jovem Sabrino Canhete, que estava desaparecido desde domingo (05/04).

Segundo informações o jovem teria se afogado nas águas do rio Curuá .

O corpo de um jovem de 23 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira(07), no Rio Curua, em Castelo de Sonhos. Ele estava boiando próximo a praia.

Segundo a Polícia Militar, familiares contaram que o jovem tinha se afogado no domingo dia 05, estava desaparecido no rio curua. Foi realizado buscas sem sucesso.

Os parentes disseram ainda que o adolescente entrou no rio e não retornou.

O corpo foi encontrado por populares nesta terça-feira (07) e retirado da água.

O caso foi registrado na delegacia de Castelo de Sonhos, que passa a investigar a causa da morte.

Familiares postaram homenagem em sua pagina no facebbok.Veja Cintya Canhete está se sentindo de coração partido com Sabrino Canhete Meu Deus quanta dore agora quem é que vai me chamar de Índiaq tristeza, vai com Deus meu irmão…impressiona os anjos com sua risadaobrigada por tudo que passamos juntos, eu amo muito vc!! Estavamos contando os minutos para se ver, e agoracomo vamos tomar aquela cerveja juntos q vc falou…como vamos comemorar o nosso aniversário juntos!!quanta saudades estávamos de vc meu irmão… e agora a saudade vai ser eterna. Deus quis um anjo ao seu ladoo… meu Deus nao… Ver mais

Sabrino Canhete HOJE é um dia triste.. moleque só sabia brinca curti a Vida..mas hoje o céu está em festa por receber vc que olhe por Nois aí decima… QUE DEUS conforte o coração da Sua família … DESCANSE EM PAZ IRMÃO

Este é o segundo caso de afogamento no mesmo rio e local, outro corpo de homem dado como desaparecido foi encontrado boiando na segunda-feira(06). Leia AQUI

