Corpo de jovem desaparecido é encontrado em Novo Progresso

Corpo de jovem desaparecido é encontrado em matagal próximo a cachoeira do Bambu em Novo Progresso

Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida desde sexta-feira (31).

O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado por populares em um matagal próximo à Cachoeira do Bambu, no município de Novo Progresso.

Lucas Silva de 24 anos, natural de Itaguatins (SP), estava desaparecido desde sexta-feira (31) , o corpo foi achado na tarde desta terça-feira (04) em Novo Progresso.

Conforme informação do Delegado responsável pelo caso , o corpo foi encontrado e a perícia feita no local, a policia esta ouvindo testemunhas incluindo a namorado do rapaz.

Lucas chegou apresentar programa esportivo na radio comunitária cultura fm em Novo Progresso.

A policia evita repassar informações – trabalha em sigilo para não atrapalhar as investigações.

Aguardem atualização.

Amigos postaram nas redes sociais o desaparecimento;

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...