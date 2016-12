Corpo de Lucas Gomes é velado em Bragança-PA.

Familiares, amigos e admiradores se despendem do atleta vítima do acidente de avião envolvendo o time da Chapecoense, jornalistas e tripulantes

Uma multidão acompanha o velório do corpo do jogador da Chapecoense Lucas Gomes no Estádio Olímpico São Benedito, o “Diogão”, município de Bragança, a 220 quilômetros de Belém, no nordeste paraense. Saindo do estádio, o corpo será transportado para a casa de seus pais, no bairro Taira. E, em seguida, conduzido ao ginásio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), que está preparado para receber o corpo do atleta.

A previsão é que, amanhã pela manhã, o corpo de Lucas deixe o ginásio do Senai, havendo, a partir daí, um cortejo fúnebre por algumas das principais ruas de Bragança – Governador Mendonça Furtado, Polidório Coelho, Almir Gabriel, Santos Dumont, Nazeazeno Ferreira, retorna para a Mendonça Furtado e, depois de um percurso que deve durar uma hora, seguirá para a vila conhecida como Montenegro e que dá acesso à comunidade Nova Canindé, zona rural do município, onde nasceu Lucas e onde seu corpo será sepultado.

Em vários lugares da cidade há faixas, cartazes e banners em homenagem a Lucas, que morreu aos 26 anos e que, conforme lembrou seu pai, Luís Gomes da Silva, começou a jogar bola aos 10 anos de idade. “Ele começou a jogar no sítio”, contou ele, de 69 anos, referindo-se à zona rural de Bragança.

Desde a confirmação da morte do jogador, a casa de sua família, que fica na passagem São Raimundo, tem recebido diariamente a visita de amigos e admiradores do jogador. A todo momento, são feitas orações. E os familiares recebem a solidariedade e o carinho de todos. Lucas é o caçula dos seis irmãos – quatro homens e duas mulheres.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...