Corpo de menina que desapareceu em balneário é sepultado em Parauapebas, no PA

O corpo foi encontrado no domingo por agentes da Polícia Militar e tinha sinais de afogamento. A criança estava nas proximidades do balneário onde foi registrado o desaparecimento.

A família suspeitava que Emanuelle havia sido sequestrada. A ausência da criança teria sido percebida no instante em que um grupo de pessoas havia se aproximado deles. Logo após o desaparecimento de Emanuelle, o grupo teria saído do local.

Emanuelle dos Santos Aquino, de 3 anos, desapareceu no último sábado e teve corpo encontrado no domingo.

