Corpo de menino de 10 anos atingido com tiro acidental na cabeça é enterrado em Paragominas, no PA

Segundo o delegado Christiano Nascimento, o autor dos disparos deve responder por homicídio culposo ou com dolo eventual, já que assumiu o risco de produzir o disparo.

O namorado da irmã da vítima, autor do disparo, teria encostado uma arma, de fabricação caseira, na cabeça da vítima em uma brincadeira e atirado acidentalmente, de acordo com a Polícia Civil. Leia Também: Menino de 10 anos morre após suposto disparo acidental de arma caseira A criança foi socorrida e levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo próprio suspeito, mas não resistiu aos ferimentos. Ao saber da morte, o autor dos disparos, Giovane Rodrigues Pereira, fugiu. A Polícia tenta localizá-lo.

Foi enterrado nesta quarta-feira (2) o corpo de Francisco Edilson Santos Silva, 10, após ser morto com um tiro na madrugada de terça (1º), em Paragominas, sudeste do Pará.

