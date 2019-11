Corpo de modelo que desapareceu ao cair de moto aquática é encontrado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por:Redação Integrada com informações do portal Serrolândia

As buscas pelo corpo de Vitória começaram logo após o afogamento. A Polícia Civil da cidade de Senhor do Bonfim está responsável pelo caso e deve investigar a morte da jovem.

Vitória se afogou na tarde do último sábado (9), após cair de uma moto aquática na barragem de Ponto Novo. O homem que conduzia o veículo fugiu do local depois que a jovem desapareceu nas águas. Segundo relataram banhistas que estavam na barragem, ele seria o empresário de uma banda de forró, porém sua identidade ainda não foi divulgada pela polícia.

