Corpo de morador de rua é encontrado boiando baía do Guajará, em Belém

O corpo de um homem identificado como “Índio” foi encontrado boiando às margens da baía do Guajará, nas proximidades do Ver-O-Peso, em Belém, no início da manhã desta segunda-feira (28).

Segundo informações da polícia a vítima teria se envolvido em uma briga no início da manhã de hoje e foi atingido na cabeça, o que fez com o mesmo caísse na baía. Outra possibilidade seria uma queda direto nas águas, pois a vítima estaria alcoolizada e apresentava ferimento na cabeça.

De acordo com alguns trabalhadores a vítima seria usuária de drogas e fazia “bicos” na área do Ver-O-Peso como carregador.

O Centro de Perícias Renato Chaves esteve no local recolheu o corpo, que deve passar por exame necroscópico para identificar as causas da morte. O caso foi registrado na Seccional do Comércio.

Fonte: G1 PA.

