Corpo de motorista aguarda reconhecimento de familiares para liberação em Novo Progresso

A vítima portava documentos, foi identificado, entretanto até o momento, nenhum familiar foi encontrado.

O corpo de “João Luiz Jede” natural de REALEZA-PR, de 35 anos, aguarda por reconhecimento de familiares, no Hospital municipal de Novo progresso. O motorista foi vitima de acidente -com carreta que dirigia – nesta quarta-feira (25) , na rodovia BR -163 próximo de Moraes Almeida, ele foi socorrido até hospital de Novo progresso onde veio óbito.

