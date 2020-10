Corpo de mototaxista desaparecido é encontrado em área de mata na rodovia BR-010, em Paragominas

Werley de Jesus de Melo, 32 anos, estava desaparecido desde sexta-feira, 2. Polícia Civil investiga o caso. – (Foto:Reprodução)

Familiares enterraram na manhã desta segunda-feira (5) o corpo do mototaxista Werley de Jesus de Melo, 32 anos, Ele estava desaparecido desde sexta-feira (2) e foi encontrado morto na manhã de domingo (4), em área de mata, dentro de um fazenda, na rodovia BR-010, em Paragominas, sudeste do Pará.

De acordo com o delegado do caso, Pedro Rocha, as circunstâncias do crime estão sendo investigadas. O corpo da vítima foi encontrado com várias marcas de tiro.

“No local nós já verificamos que a motocicleta não se encontra, o aparelho celular dele também não foi localizado. De outro lado, a carteira dele estava intacta, que é estranho se fosse um crime contra o patrimônio, de forma que nós não descartamos qualquer possibilidade, de um homicídio simples, de um latrocínio” Pedro Rocha, delegado.

Werley de Melo era mototaxista há cinco anos. Segundo os colegas de trabalho ele estava em serviço quando desapareceu. A vítima tinha bons antecedentes segundo o sindicato da categoria em Paragominas.

A Polícia Civil orienta que quem possuir qualquer informação que possa levar aos autores do crime deve entrar em contato com o Disque-Denúncia, 181. A identidade não precisa ser revelada.

Por G1 PA — Belém

