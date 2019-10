Corpo de mulher é encontrado em decomposição em pasto e com perfuração na cabeça em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Militar, uma pessoa encontrou o corpo por volta de 17h40 (horário de Mato Grosso) na estrada do Jabuti.

Corpo de mulher é encontrado em decomposição e com perfuração na cabeça em Mirassol D’Oeste — Foto: Polícia Militar de Mato Grosso/Divulgação A vítima foi retirada do local e enviado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cáceres, a 220 km de Cuiabá. O corpo de uma mulher foi encontrado em decomposição no final da tarde desse domingo (20) na zona rural de Mirassol D’Oeste, município a 329 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresenta uma perfuração na cabeça. Ela não tinha documentos de identidade.

