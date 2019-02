Corpo de mulher grávida é encontrado em igarapé de Parauapebas

Foto:(Reprodução Internet)

Segundo os bombeiros, a vítima estava com sete meses de gestação. A Polícia Civil informou que trabalha com a hipótese de afogamento.

Uma mulher grávida foi encontrada morta na manhã do último domingo (10) dentro de um igarapé no município de Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava com sete meses de gestação. A Polícia Civil informou que trabalha com a hipótese de afogamento, já que o corpo não apresenta marcas de violência.

Ainda segundo a polícia, a vítima foi encontrada por moradores do bairro Populares I por volta das 10h. Logo em seguida, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros. Segundo os agentes, o corpo estava submerso na água a aproximadamente três dias.

Após a remoção do corpo, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso.

Por G1 PA — Belém

